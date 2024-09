FANTACUP, le occasioni low cost: dove andare a pescare i gol decisivi

ISCRIVITI SUBITO A FANTACUP E GIOCA ANCHE TU

Hien (Atalanta; quotazione 8)

Non è partito benissimo in stagione ma può essere un difensore interessante e importante soprattutto in gare in cui deve usare la sua fisicità per vincere i duelli con gli avversari. Per questo il duello con Kean della Fiorentina potrebbe esaltarlo il suo costo è di 8 crediti e gioca nell'Atalanta, aspetto da tener conto anche per la questione gol nella situazioni di palla inattiva.

Mazzocchi (Napoli; quotazione 4)

Il suo costo è molto basso e il Napoli è in crescita. Può essere sicuramente un giocatore interessante in questo weekend dove gli azzurri saranno impegnati a Cagliari. Da esterno di centrocampo ha licenza di attaccare, quindi qualche cross per Lukaku o gli altri attaccanti potrebbe arrivare.

Saelemaekers (Roma; quotazione 4)

Da quando è arrivato a Roma De Rossi lo ha mandato subito in campo. È listato centrocampista ma può giocare in più ruoli, la sua duttilità è apprezzata dal tecnico che, dovesse optare per un modulo offensivo con i 3 dietro all'attaccante potrebbe anche vederlo davanti. Anche giocando da quinto di centrocampo può essere un'ottima scommessa.