FANTACUP, da Saelemaekers a Bennacer: la situazione sugli infortunati

Mergim Vojvoda (Torino): diversamente dal suo collega di reparto (Coco,ndr), l'infortunio che ha costretto Vojvoda a chiedere il cambio contro il Lecce al 20' sembra essere decisamente più serio, con Vanoli che ha fatto il punto della situazione per le prossime gare: «Domani (oggi per chi legge, ndr) si tireranno le somme sugli infortunati. Vedremo se sono stati soltanto crampi o qualcosa in più. Sicuramente nel caso di Vojvoda è qualcosa di più».

Federico Dimarco (Inter): sono novanta i minuti disputati dall'esterno dei nerazzurri nella gara contro il Monza, nonostante il problema fisico avvertito nel finale di gara. A fare chiarezza sulle condizioni di Dimarco ci ha pensato Inzaghi, rassicurando i fantallenatori su un presunto infortunio: “Era affaticato ma avevo finito gli slot: aveva solo crampi ma non c'è nessun problema. Si era allenato bene in questi giorni e ha dovuto stringere i denti, ma nessun problema".

Artem Dovbyk (Roma): non preoccupano le condizioni dell'attaccante giallorosso, sostituito da Shomurodov negli ultimi istanti del match contro il Genoa. De Rossi ha parlato della prestazione del suo centravanti, sottolineando l'assenza di un infortunio: "Dovbyk? Ha fatto un'ottima partita, ho cercato di portargli più gente vicino. Non mi ha parlato di infortunio, sembrava solo affaticato".

Mattia Bani (Genoa): è ancora alle prese con l'infortunio alla coscia sinistra il centrale dei rossoblu, assente anche nel match pareggiato in extremis contro la Roma. Per Bani si auspica un ritorno al centro della retroguardia difensiva del Genoa nella gara col Venezia, con Gilardino che non si è sbilanciato troppo su un suo possibile impiego: “Non era il caso di rischiarlo, abbiamo tre gare in una settimana. Non è a postissimo e speriamo che possa rimettersi in questi giorni".

Juan Cuadrado (Atalanta): il colombiano ex Inter, arrivato all'Atalanta negli ultimi giorni di mercato, non ha ancora esordito con il suo nuovo club. I motivi sembrerebbero esser legati ad un infortunio alla caviglia che ha impedito a Gasperini di schierarlo a partita in corso. "È arrivato negli ultimi giorni di mercato, ma purtroppo ha avuto un piccolo problema alla caviglia che oggi gli ha impedito di scendere in campo". Il tecnico ha parlato così delle sue condizioni, che saranno rivalutate sin da subito in vista dell'impegno contro l'Arsenal in Champions League fissato per giovedì sera.

ISCRIVITI SUBITO A FANTACUP E GIOCA ANCHE TU