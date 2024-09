FANTACUP, chi non gioca? Gli squalificati della prossima giornata

I giocatori che salteranno la 5a giornata di Serie A per squalifica sono due. Entrambi sono stati espulsi per doppia ammonizione nel corso della 4a giornata, motivo per cui saranno indisponibili alla prossima di campionato e, ovviamente, non schierabili al fantacalcio.

FANTACUP, gli squalificati per la 5a giornata

Hans Nicolussi Caviglia (Venezia): l'ex centrocampista della Juventus, attualmente in forza al Venezia, è stato espulso nel match di sabato sera contro il Milan perso 4-0 dai lagunari. Una doppia ammonizione - al 67' prima e al 73' poi - costringerà Di Francesco a dover fare a meno di Nicolussi Caviglia nella sfida contro il Genoa in programma per sabato prossimo.

Mandela Keita (Parma): non il miglior esordio per il nuovo acquisto dei gialloblu, subentrato al 55' a Cancellieri. Anche in questo caso doppia sanzione per il centrocampista che salterà ufficialmente la sfida contro il Lecce di sabato sera.

