FANTACUP, infortunio Maignan: come gestire i portieri del Milan

L'infortunio di Mike Maignan durante Milan-Liverpool sta facendo preoccupare molto i fantallenatori. Il portiere rossonero, dopo aver accusato un problema muscolare nel primo tempo, è infatti stato costretto ad abbandonare il campo per uno scontro di gioco che gli ha causato un trauma contusivo alla coscia destra. Ecco quindi i consigli su come gestire la gerarchia dei portieri rossoneri su FANTACUP, il gioco targato Tuttosport , visti i tanti dubbi sul sostituto del francese.

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo Fantacalcio®? di Tuttosport, scopri come funziona e iscriviti subito

Infortunio Maignan: come gestire i portieri del Milan su FANTACUP

Con ogni probabilità Mike Maignan dovrebbe saltare il derby contro l'Inter in programma domenica sera a San Siro. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il portiere francese hanno infatti riscontrato un trauma contusivo alla coscia destra, che avrà bisogno di qualche giorno per essere superato. Il secondo nelle gerarchie di Fonseca è Marco Sportiello, attualmente però ancora ai box fino ad almeno il mese di ottobre o forse addirittura novembre. Una situazione che consegna la titolarità della porta rossonera al giovanissimo Lorenzo Torriani, classe 2005 che proprio ieri ha fatto il suo esordio contro il Liverpool. Superato quindi Lapo Nava, che continuerà ad essere impiegato nel Milan Futuro in Serie C.