FANTACUP, i consigli per la quinta giornata: i migliori undici

Tchatchoua (Verona, quotazione 7) Contro la Lazio ha giocato a tutto campo e potrebbe ripetersi anche contro il Torino. Difensore ma con chiara licenza di attaccare, contro i biancocelesti ha avuto un paio di occasione per segnare. Chissà che non possa trovare la via del gol a questo giro.

Bellanova (Atalanta, quotazione 13) Potrebbe giocare anche in Champions League, ma contro il Como al Gewiss può un'occasione da non farsi scappare. Esterno a tutta fascia in grado anche di farsi trovare pronto in zona offensiva.

Gosens (Fiorentina, quotazione 14) Da quando è arrivato alla Fiorentina ha sempre giocato: un gol e un'ottima prestazione da ex contro l'Atalanta. Questta volta a Firenze c'è la gara contro la Lazio dove potrebbe trovare continuità nella prestazione e avere anche spazi per far male.

Svilar (Roma, quotazione 14) Il portiere della Roma sta facendo bene e anche contro il Genoa ha preso un bel 6,5 come voto. In casa contro l' Udinese potrebbe essere l'occasione giusta per abbassare la saracinesca nonostante i friulani siano tra le migliori squadre fino a questo momento. L'arrivo di Juric in giallorosso potrebbe sistemare un po' l'assetto difensivo e giocare più accorto dietro.

La quinta giornata di Serie A è ormai alle porte, con la prima partita in programma alle 18:30 di venerdì 20 settembre tra Cagliari ed Empoli. Torna quindi anche FANTACUP, il gioco targato Tuttosport . Per questo vi proponiamo i giocatori migliori e più in forma da schierare divisi per ruolo. Delle scelte che potrebbero fare la differenza per la vittoria e la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio ogni settimana. In questo articolo mettiamo una sorta di Top 11 da poter prendere per giocarsi la giornata.

Calhanoglu (Inter, quotazione 27)

La partita contro il Milan per lui è sempre speciale e particolare. Negli ultimi derby ha sempre fatto bene e anche segnato, poi è rigorista.

Man (Parma, quotazione 21)

Nonostante una prova non proprio brillante contro l'Udinese ha comunque fornito l'assist per il gol di Bonny. Tranne a Napoli è sempre andato a bonus in queste prime quattro giornate (2 reti e un passaggio vincente). A Lecce il Parma punta sul rumeno per rialzarsi dopo due sconfitte.

Pasalic (Atalanta, quotazione 14)

Da titolare o dalla panchina, poco importa perché il croato può essere sempre pericoloso tanto più contro il Como che concede diversi spazi per il suo modo di giocare.

Maldini (Monza, quotazione 10)

Contro l'Inter non ha trovato il gol ma è stato tra i migliori in campo della gara. Questo weekend con il Bologna potrebbe sfruttare gli spazi, e la stanchezza post Champions dei rossoblù, per tornare al gol.

Dybala (Roma, quotazione 32)

La Roma cambia in panchina, ma lui è sempre lì al centro dell'attacco giallorosso. È il giocatore che può tirare fuori dal cilindro la giocata per far male gli avversari. Punizioni, corner e rigori sono suoi quindi grandi possibilità di bonus.

Vlahovic (Juventus, quotazione 36)

Nelle ultime gare è sempre andato vicino al gol senza trovarlo, anche in Champions contro il Psv. Per il modo di giocare di Motta avrà sempre occasioni per segnare e contro il Napoli può essere la sua notte.

Pohjanpalo (Venezia, quotazione 14)

Ancora a secco in Serie A e l'occasione casalinga contro il Genoa può essere quella giusta per lui per sbloccarsi. È anche rigorista della squadra quindi ogni situazione è buona per lui per trovare la via del gol.