Colombo, Esposito, Cutrone: il Fantacalcio® torna a parlare italiano

È iniziata venerdì 20 settembre la 5a giornata della Serie A che già ha emesso i primi verdetti: la vittoria dell'Empoli sul Cagliari e quella del Torino in casa del Verona. Due partite differenti sia sul piano del gioco, ma non per quello degli obiettivi con le formazioni alla ricerca di punti per raggiungere quanto prima la salvezza o, nel caso dei granata, provare a giocarsela per restare tra le prime dieci da qui a fine campionato. Per quanto riguarda FANTACUP, il gioco targato Tuttosport, le formazioni sono già state inserite e i marcatori di questa giornata sono stati differenti. In un certo senso il Fantacalcio® è tornato a parlare italiano, ma il trend è positivo sin dalle prime gare.