Fantacalcio®, altro che big strapagati: gli altri bomber dal +3 facile

C'è chi dice gol e chi invece è ancora a secco. Dallo strapagato Lautaro Martinez fermo ancora a zero a Dovbyk e Vlahovic troppo altalenanti in questo inizio di Fantacalcio®. Molti attaccanti delle big con quotazione alta stanno ripagando poco i fantallenatori (tranne Thuram). Al contrario molte punte con un prezzo più basso stanno regalando sorprese. Alcune sono più conosciute altre delle vere e proprio rivelazioni. Appuntatele per provare a vincere FANTACUP, il gioco targato Tuttosport.