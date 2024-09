Vicario: "Faccio il Fanta, vi svelo chi sarà la rivelazione del campionato"

Guglielmo Vicario è stato tra i protagonisti del Fantacalcio®? durante i suoi anni di permanenza in Serie A all'Empoli. L'attuale portiere del Tottenham è infatti sempre stato tra i migliori nel suo ruolo nonostante non giocasse in una squadra considerata tra le top. Il numero due della Nazionale ha così voluto raccontare a Sky Sport il suo rapporto con il fantacalcio e la sua squadra di quest'anno. Quanti elementi in comune ci sono con le vostre su FANTACUP , il gioco esclusivo di Tuttosport ?

Vicario svela: "Faccio due Fanta, ecco chi ho preso in porta"

Vicario, da esperto del ruolo, ha svelato su quali portieri ha scelto di affidarsi per le sue squadre: "Ne faccio due, uno Mantra e uno Classic. In porta in uno ho Scuffet, Montipò e Suzuki, mentre nell'altro ho deciso di puntare su Sommer, Di Gennaro e Falcone". Sulla difesa invece: "In uno sono stato molto low cost per fare un attacco degno di nota, mentre al Mantra è diverso perché devi scegliere se giocare a 4 o a 3. Ho preso Dorgu del Lecce a sinistra che mi darà grandi soddisfazioni. Invece nell'altro ho fatto difesa di ferro per il modificatore con Mazzocchi, Buongiorno, Pavard, Gatti e Gosens".

Vicario sicuro: "Lautaro segnerà tanto"

Spazio poi alle scelte tra centrocampo ed attacco: "Quest'anno da buon inglese ho puntato su Scott McTominay, sarà una grande rivelazione. Poi Giovanni Fabbian può fare molto bene e poi vediamo. Ho preso Politano e Frattesi, jolly che portano sempre bonus. In attacco invece al Mantra vado forte con Zaccagni, Orsolini, Leao, Morata e anche Gudmundsson. Non li posso mettere tutti insieme, in base alle settimane vedrò. Nel Classic ho preso Lautaro, non ha ancora segnato e questo mi lascia tranquillo perché vuol dire che ne segnerà tanti da qui in avanti. Poi ho puntato su De Ketelaere, secondo me tra gol e assist mi darà grandi soddisfazioni".