FANTACUP, Solet verso l'Udinese: quando potrà iniziare a giocare

Nuovo innesto in vista in casa Udinese , e possibile rinforzo per il FANTACUP , il gioco targato Tuttosport . I friulani, impegnati questo pomeriggio contro la Salernitana in Coppa Italia , sono vicinissimi a chiudere per l'arrivo dalla lista degli svincolati di Oumar Solet : sembrerebbe ormai mancare solo l'ufficialità. Il difensore centrale lo scorso 14 settembre ha risolto il contratto con il Salisburgo , nonostante la scadenza fissata il 30 giugno 2025.

Solet-Udinese, quando potrà giocare

Essendo il calciatore sotto contratto con un altro club alla chiusura del calciomercato estivo in Italia, non potrà comunque esordire fin da subito in campionato. Il rinforzo per il pacchetto arretrato di Kosta Runjaic, così come per il Fantacalcio® sarà dunque a disposizione soltanto dal mese di gennaio, venendo tesserato nel mercato di riparazione.

Destro di piede, capace di giocare braccetto oltre che difensore centrale, Solet ha grandi qualità oltre ad un'invidiabile esperienza (avendo giocato diverse volte in Europa), ma il difetto di avere qualche problema fisico di troppo: tre gli stop nella passata stagione. Un elemento comunque di affidabilità, ma alla ricerca di maggiore costanza in Serie A.

ISCRIVITI A FANTACUP E GIOCA SUBITO ANCHE TU