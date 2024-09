FANTACUP, da Adams a Nico Paz: chi sale in vista delle prossime giornate

Dopo l'ultimo turno di Serie A, e quello "infrasettimanale" di Coppa Italia, sono numerose le indicazioni da annotare in vista delle prossime giornate di campionato. L'ottimo stato di forma di alcuni giocatori è sicuramente un segnale da tenere fortemente in considerazione per assicurarsi potenziali bonus in formazione. Ecco gli otto profili da seguire con attenzione, tra giovani promesse e volti noti della Serie A che possono garantirvi bonus al fine di migliorare il vostro posizionamento nella classifica di Fantacup.

Santiago Castro (Bologna) - Il Bologna di Italiano ha iniziato la stagione senza la sua stella Zirkzee, ma ad illuminare il Dall'Ara ci sta pensando Santiago Castro. Un goal ed un assist da subentrato contro il Como hanno permesso agli emiliani di riacciuffare la partita nei minuti finali ed un missile terra-aria nell'ultima partita contro il Monza hanno condotto il Bologna alla prima vittoria in campionato. Un 'Santi' da quattro punti in due partite è pronto a guidare l'attacco degli emiliani anche nelle prossime partite.

Tommaso Baldanzi (Roma) - Si è finalmente sbloccato con i giallorossi Baldanzi. Arrivato nella passata stagione dall'Empoli, il giovane centrocampista non ha brillato nella fase conclusiva dello scorso campionato. Quest'anno le carte in tavola sembrano essere decisamente diverse, con l'ex Empoli reduce dalla tripletta con la Nazionale Under 21 e dal goal che ha chiuso la partita con il goal del 3-0 sull'Udinese. L'alternanza con capitan Pellegrini non lo spaventa, Baldanzi è finalmente pronto a ritagliarsi il proprio spazio con la maglia della Roma.

Nico Paz (Como) - Arriva come sorpresa in Serie A, ma già dopo le prime partite con la squadra di Fabregas, dimostra di poter essere un punto fermo per il Como. Si è guadagnato il posto da titolare alle spalle di Cutrone e nell'ultimo match con l'Atalanta è stato il protagonista del goal del 2-1 per i lariani , ufficializzato però come autogol di Kolasinac. Il talento spagnolo è quindi ancora alla ricerca della prima marcatura stagionale, con le sue prestazioni che fanno presagire ad una stagione in cui i bonus non mancheranno affatto. È più di una scommessa.

ISCRIVITI A FANTACUP E GIOCA SUBITO ANCHE TU

Jurgen Ekkelenkamp (Udinese) - Arrivano segnali positivi per l'Udinese dalla Coppa Italia. Il giovane Ekkelenkamp, subentrato all'infortunato Payero che starà fuori per più di un mese, ha siglato il goal del 3-1 contro la Salernitana, trovando il primo bonus della stagione, seppur non valido in ottica Fantacalcio. Il suo minutaggio aumenta sempre di più, e con l'infortunio del centrocampista argentino ci sarà sicuramente più spazio per lui. Ci si può puntare in vista dei prossimi impegni.

Albert Gudmundsson (Fiorentina) - Non ha bisogno di presentazioni il nuovo acquisto della Fiorentina, top player del Fantacalcio lo scorso anno al Genoa. Ha deciso l'ultimo match con la Lazio, subentrando nel secondo tempo e portando addirittura un +6, siglando entrambi i calci di rigore assegnati ai viola. Il ruolo di rigorista spetterà quasi sicuramente a lui, un motivo in più per affidarsi ancora una volta ad un giocatore che di bonus se ne intende eccome.

Reda Belahyane (Verona) - Una sorpresa nella formazione di Zanetti porta il nome di Reda Belahyane. Giovane classe 2004 arrivato in estate dal Nizza, si è imposto nel centrocampo degli scaligeri diventando a tutti gli effetti un titolare. Gli ottimi voti ed un assist fornito nell'ultima giornata sono sicuramente degli ottimi requisiti per prenderlo in considerazione in vista dei prossimi impegni.

Patrick Dorgu (Lecce) - Listato difensore, ma la sua posizione in campo nella formazione di Gotti dice tutt'altro: esterno d'attacco nel 4-2-3-1 del Lecce ed una propensione al bonus non indifferente. Lo scorso anno ha messo a segno due goal in 29 partite e nella stagione corrente ha già realizzato una rete. Il suo particolare ruolo farà sicuramente divertire i fantallenatori, ed i bonus non tarderanno ad arrivare.