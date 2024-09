FANTACUP, i consigli per la sesta giornata: i migliori undici

La sesta giornata di Serie A è ormai alle porte, con la prima partita in programma alle 20:45 di venerdì 27 settembre tra Milan e Lecce a San Siro. Dopo le coppe europee torna quindi anche FANTACUP, il gioco targato Tuttosport. Per questo vi proponiamo i giocatori migliori e più in forma da schierare divisi per ruolo. Delle scelte che potrebbero fare la differenza per la vittoria e la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio ogni settimana. In questo articolo mettiamo una sorta di Top 11 da poter prendere per giocarsi la giornata.