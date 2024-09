FANTACUP, da Circati a Malinovskyi: come gestire gli infortuni più lunghi

Gli infortuni sono purtroppo un fattore spesso determinante all'interno di una stagione. Un aspetto che si riperquote anche al Fantacalcio®?, con la perdita di giocatori importanti in chiave bonus. In questo avvio di campionato ci sono stati già parecchi stop che costringeranno alcuni calciatori a saltare praticamente tutta la stagione. Andiamo quindi a riepilogarli tutti in modo da avere ben chiari i tempi di recupero anche in ottica FANTACUP, il gioco targato Tuttosport.