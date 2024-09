FANTACUP, da Lautaro a Vlahovic: i bomber tornano grandi

Nonostante la sesta giornata del campionato di Serie A sia ancora in corso, abbiamo avuto già delle risposte importanti in tema FANTACUP, il gioco targato Tuttosport. I grandi bomber che non stavano passando un periodo facile, sono tornati a segnare e lo hanno fatto anche in grande stile. Sia Lautaro Martinez che Dusan Vlahovic hanno infatti realizzato una doppietta, ma anche Alvaro Morata non è stato da meno.