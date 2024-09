FANTACUP, Koopmeiners si sblocca in zona bonus: e contro il Cagliari...

La Juventus ed i fantallenatori fremono in attesa del primo goal di Teun Koopmeiners , arrivato dall' Atalanta a seguito della frenetica trattativa conclusasi negli ultimi giorni di mercato. Per il centrocampista olandese si è sbloccato - nell'ultima giornata a Marassi contro il Genoa - il tabellino degli assist, regalando il primo bonus della stagione ai propri fantallenatori. Al termine del match, Koopmeiners ha rasserenato chi gli ha dato fiducia al Fantacalcio® in vista della nuova stagione , mandando in visibilio i tifosi della Juventus - e non solo - con la promessa e l'intenzione di raggiungere quanto prima il primo +3 con la sua nuova maglia.

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo gioco di Tuttosport, in palio premi da urlo!

Koopmeiners: "Il gol? Arriva..."

Il centrocampista olandese è intervenuto ai microfoni di Italia 1 per commentare la roboante vittoria della Juventus ai danni del Genoa: "Il gol? Arriva, arriva... Voglio segnare ovviamente, ma sono un giocatore di squadra, per me è meglio vincere che segnare. Dusan ha fatto doppietta ieri, poteva anche fare tripletta... Sicuramente segnerò, non so quando ma arriverà. Va bene l'assist per Vlahovic ma la squadra è più importante. Vogliamo vincere ogni partita, le scorse sono state difficili e non eravamo contenti nonostante avessimo fatto alcune cose molto bene". Parole che fanno ben sperare in vista dei prossimi impegni, dove Koopmeiners cercherà oltremodo di ripagare la fiducia dei fantallenatori, concretizzando al contempo le speranze dei tifosi della Juventusi di vederlo esultare quanto prima all'Allianz Stadium. Già domenica 6 ottobre potrebbe essere il giorno buono, con i bianconeri che ospiteranno il Cagliari a Torino dopo l'impegno di Champions League contro il Lipsia.

Juve, il rendimento di Koopmeiners

Teun Koopmeiners vuole essere protagonista ed è uno dei centrocampisti più attesi finora, dopo quanto ha fatto vedere con la maglia dell'Atalanta. Si tratta di uno dei top di reparto indiscussi, ma al momento il suo rendimento al fantacalcio non riflette le aspettative dei fantallenatori: media del 6,12 ed un solo bonus - assist per il secondo goal di Vlahovic contro il Genoa -, nella speranza che l'olandese possa ritornare agli stessi ritmi mostrati la scorsa stagione: 12 goal e 5 assist in 34 partite giocate con l'Atalanta ed una FantaMedia da urlo (7,53)

Gioca a FANTACUP! Il nuovo gioco di Tuttosport, in palio premi da urlo!