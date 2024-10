FANTACUP, la top 11 della 6ª giornata di Serie A

Con il posticipo del lunedì tra Parma e Cagliari, anche la sesta giornata del campionato di Serie A è andata in archivio. Con essa si è chiuso anche il turno a FANTACUP, il gioco targato Tuttosport. Tantissimi i gol e le emozioni, tra sorprese e il ritorno di grandi bomber come Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic. Per questo ecco la Top 11 con i giocatori con la fantamedia più alta, bonus compresi.