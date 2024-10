FANTACUP, cinque grandi ritorni alla sesta giornata: bis Juve

La settima giornata di Serie A è ormai alle porte: ma su chi puntare al FANTACUP , il gioco targato Tuttosport ? Tra i giocatori da tenere in considerazione, per forza di cose, ci sono cinque calciatori che, dopo un avvio in sordina o comunque tra alti e bassi, sono tornati al top nel 6° turno di campionato. Cinque elementi che, dopo aver ritrovato fiducia e bonus nello scorso turno, potrebbero continuare a far bene sull'onda lunga dell'entusiasmo ritrovato.

Fantacup, i 5 calciatori tornati al top

TEUN KOOPMEINERS

L'avvio in bianconero non era stato affatto negativo, tutt'altro. Ma dal suo arrivo alla Juventus non era ancora riuscito a segnare un gol oppure a fornire un assist. Incantesimo spezzato nella scorsa giornata contro il Genoa, quando è riuscito a dare a Dusan Vlahovic una grandissima palla in profondità che l'attaccante serbo ha poi trasformato in gol. Primo assist dunque per l'olandese, a cui non resta che timbrare il cartellino in maglia bianconera: che la prossima gara con il Cagliari sia quella buona?

DUSAN VLAHOVIC

Da un bianconero all'altro. L'attaccante era riuscito a segnare una doppietta alla seconda giornata con il Verona, ma nelle successive tre gare il suo rendimento è stato altalenante, raggiungendo l'apice negativo nel match contro il Napoli in cui Thiago Motta lo ha sostituito all'intervallo. Ma la scossa attesa è arrivata nell'ultimo turno con il Genoa, in cui il serbo ha marcato il tabellino con due reti: una su rigore, una con un bel sinistro proprio su assist di Koopmeiners. Poi Dusan ha confermato il suo splendido momento di forma anche in Champions: nel match contro il Lipsia è è arrivata un'altra doppietta straordinaria. Chissà che lo sprint avuto a Marassi (e in Germania) con il ritorno ai bonus non proseguano all'Allianz contro il Cagliari.

MATTEO POLITANO

Nonostante l'arrivo di David Neres, Antonio Conte gli ha continuato a dare fiducia, facendolo sempre giocare dal 1'. Nelle prime 5 giornate, pur con buone prestazioni, Politano non era ancora riuscito a risultare decisivo in termini di giocate chiave. La sesta è stata evidentemente quella buona, perché è stato proprio lui a stappare l'incontro nel match del Maradona contro il Monza, vinto poi dal Napoli per 2-0. Ora si attende una certa continuità in fase realizzativa, e magari anche il primo assist stagionale.

LAUTARO MARTINEZ

Il capitano dell'Inter è apparso decisamente appannato nelle prime giornate di campionato. Cinque turni di Serie A, quattro partite giocate e zero reti, seppur sia riuscito a fornire un assist nel derby contro il Milan per la realizzazione di Dimarco. Con l'Udinese, però, il ritorno al sorriso e... al gol. E visto che l'astinenza era stata lunga, di reti se n'è regalate addirittura due contro i friulani. Una vena realizzativa ritrovata anche in Champions contro la Stella Rossa, il che potrebbe essere di buon auspicio per il Toro in vista del prossimo turno di campionato contro... il Toro.

LAZAR SAMARDZIC

Si resta in nerazzurro, ma cambiando squadra. Samardzic, dopo l'esplosione a Udine, ha cambiato maglia arrivando all'Atalanta. Alla corte di Gian Piero Gasperini sta pian piano inserendosi negli ingranaggi di una squadra ben oliata, ma dopo le prime cinque partite non era ancora riuscito a risultare decisivo in zona avanzata con gol e assist, nonostante le sue qualità dicano ben altro. E così il classe 2002 ha deciso di sbloccarsi nell'ultima sfida col Bologna: una bellissima perla ha consentito ai suoi di pareggiare per 1-1 al 90', trovando al contempo la prima gioia con i bergamaschi. Che sia la prima di una lunga serie?