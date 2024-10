FANTACUP, da Bellanova a Dia: i consigliati per la settima giornata

Sta per prendere il via la settima giornata della Serie A 2024/2025. La scorsa ha regalato numerose sorprese e tanti bonus ai fantallenatori. Tra squalificati, conferme e sorprese, quali saranno i giocatori sui quali puntare a Fantacalcio®? per centrare i tre punti? Tante le sfide insidiose, da Napoli-Como a Verona-Venezia, che aprono il weekend calcistico, passando per Udinese-Lecce fino a Fiorentina-Milan. Vediamo nel dettaglio la formazione ideale, immaginando un possibile 3-4-3 da schierare per la prossima partita di FANTACUP.