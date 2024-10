FANTACUP, da Retegui a Joronen: top e flop della 7ª giornata di Serie A

Con il posticipo domenicale tra Fiorentina e Milan , che ha segnato un pezzo di storia al Fantacalcio®? , è andata in archivio anche la settima giornata del campionato di Serie A . Con essa si è chiuso anche il turno a FANTACUP, il gioco targato Tuttosport . Tantissimi i gol e le emozioni con ben due triplette, ma anche il festival degli errori dagli undici metri. Per questo ecco i tre Top e i tre Flop in base alla fantamedia, bonus compresi.

FANTACUP, i top e flop dell'8ª giornata

Retegui (Atalanta: voto 8.5/fantavoto 18): tripletta e assist per una delle prestazioni più memorabili al fantacalcio proprio contro il Genoa, sua ex squadra.

Thuram (Inter: voto 8/fantavoto 17): altra tripletta in questa clamorosa giornata. Il francese aggancia proprio Retegui a quota 7 in cima alla classifica cannonieri del campionato.

De Gea (Fiorentina: voto 9/fantavoto 13): l'ex Manchester United scrive la storia del Fantacalcio con ben due rigori parati in una sola partita. Lo spagnolo è il primo a riuscirci da Marchetti nel 2016.

Theo Hernandez (Milan: voto 4/fantavoto 1): non solo il rigore sbagliato, ma anche l'espulsione per proteste dopo il triplice fischio. Per fortuna dei suoi fantallenatori ha almeno evitato lo 0 grazie all'assist per Pulisic.

Abraham (Milan voto 4.5/fantavoto 1.4): un'altra vittima di De Gea in questa classifica. L'inglese interrompe così il suo ottimo momento di forma.

Joronen: (Venezia: voto 4.5/fantavoto 0.5): altra prestazione da dimenticare dopo quella a San Siro contro il Milan. L'autogol che regala la vittoria al Verona è imperdonabile al fanta.