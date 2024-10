FANTACUP, cambiano i rigoristi: le nuove gerarchie dopo l'ultima giornata

L'ultima giornata di Serie A è stata per certi versi storica, con ben tre rigori parati in una sola partita. Un evento che ha scatenato grandi polemiche e discussioni in casa Milan, dove ora le gerarchie potrebbero cambiare. Una situazione che riguarda anche altre squadre come per esempio il Torino, che ha perso Duvan Zapata per il resto della stagione. Ecco quindi alcuni consigli su come gestire i rigoristi per FANTACUP, il gioco targato Tuttosport.