FANTACUP, quattro giocatori su cui scommettere alla ripresa della Serie A

Tempo di sosta, e dunque tempo di ragionamenti per la prossima giornata di Serie A in ottica FANTACUP , il gioco targato Tuttosport . In vista dell'8° turno di campionato, ecco i consigli in merito a quattro calciatori da poter schierare: due in rampa di lancio, due alla ricerca di riscatto dopo le aspettative altissime e, fino ad ora, non rispettate. Quattro giocatori che in vista del rientro in campo potrebbero regalare grandi soddisfazioni.

NIKOLA VLASIC (QUOTAZIONE 15)

Visto l'infortunio di Duvan Zapata e l'impatto delle ultime due partite, potrebbe rilanciarsi nelle gerarchie di Vanoli all'interno del reparto offensivo. Rientrato dall'infortunio che lo ha tenuto fermo nella prima parte del campionato, ha giocato due spezzoni di gara risultando subito decisivo. Nella penultima giornata 27' giocati contro la Lazio, in cui è riuscito a fornire l'assist ad Adams per il gol del momentaneo 1-2, nonostante sia poi arrivato un ko. Sabato scorso a San Siro contro l'Inter ha giocato appena 6', prendendo proprio il posto di Zapata, e trasformando glacialmente il rigore del definitivo 3-2 per i nerazzurri. Pochi minuti giocati, ma subito decisivo: Vlasic potrebbe diventare punto fermo nell'11 granata, con la concreta possibilità di trasformarsi nel rigorista della squadra (Sanabria, già uscito a Milano quando è arrivato il tiro dal dischetto, aveva sbagliato il suo penalty contro il Verona).

NADIR ZORTEA (QUOTAZIONE 9)

In crescita costante. Un inizio non semplice per un problema fisico, diventando col passare della partite un elemento imprescindibile nel Cagliari di Davide Nicola. Due turni fa il gol col Parma, risultato decisivo nel computo finale. Poi l'ottima prestazione contro la Juventus. Nicola potrebbe utilizzare in maniera sistematica il 4-2-3-1 avendo dato i suoi frutti sia coi gialloblù che con i bianconeri: un sistema di gioco a trazione offensiva che potrebbe vedere Zortea quasi certamente titolare facendo risaltare le sue qualità in fase di spinta.

RAOUL BELLANOVA (QUOTAZIONE 10)

Le aspettative, dopo l'ottima stagione al Torino, erano altissime. Dopo un avvio non semplice di campionato, sembra pian piano inserirs nei meccanismi di Gian Piero Gasperini. Si è sbloccato dal punto di vista realizzativo in Champions League, e potrebbe rilanciarsi in campionato ritrovando la sua verve offensiva. In questo inizio di Serie A è ancora a secco di reti e assist, ma le cose potrebbero presto cambiare.

MEHDI TAREMI (QUOTAZIONE 14)

L'iraniano è una scommessa da poter vincere: è ancora a secco di reti in Serie A, con un assist fornito a Darmian alla seconda con il Lecce. Contro il Torino ha sbagliato un gol praticamente fatto, ma in Champions League ha dato ampiamente saggio delle sue qualità (1 gol e 2 assist nella sfida con la Stella Rossa). E con gli impegni europei che diventeranno ravvicinati e decisivi, avrà, con tutta probabilità, maggiore spazio in campionato. Una volta sbloccatosi anche in Italia, potrebbe diventare un fattore a livello di bonus: la sua capacità di segnare e di fornire assist non è in dubbio.