Fantacup, da Nico Paz a Savona: la Top 11 delle sorprese

La Serie A è ferma per la sosta delle nazionali e dunque c'è la possibilità di fare un bilancio di com'è andata sin qui. Non tanto per la situazione di classifica, con il Napoli di nuovo in vetta dopo l'annata dello scudetto, ma per capire quali sono le sorprese, riguardo i calciatori, di queste prime sette giornate. Quei giocatori che nelle prime settimane hanno dato prova di potersi ritagliare ampio spazio e di cui magari non ci si aspettava questo exploit. Numeri importanti e confermati anche dai voti e dai bonus regalati ai tanti fantallenatori impegnati in Fantacup, gioco organizzato da Tuttosport .

Tavares (Lazio): si è presentato alla Serie A con due assist contro il Milan e da lì non si è più fermato. Ha raggiunto i cinque passaggi vincenti in altrettante presenze Ha avuto un impatto importante sui biancocelesti e sul calcio italiano.

Vasquez (Empoli): un rigore parato, quattro clean sheet come Di Gregorio (ma con due gare in più) e una Fanta-media di 6.43. È senza dubbio la sorpresa di questo inizio di campionato perché nessuno si sarebbe mai aspettato un rendimento così elevato per lui e la squadra.

Per questo si è deciso di fare una Top 11 relativa alle sorprese di queste prime giornate. Da Vasquez, portiere dell'Empoli fino a Castro del Bologna, passando anche per lo juventino Savona e il gioiellino del Como, Nico Paz . Di seguito la lista con la motivazione.

Lazovic (Verona): capitano e certezza dell'Hellas. Un gol e 3 assist fanno capire l'importanza per la squadra allenata da Zanetti e tutti i fantallenatori che ogni anni scommettono su di lui.

Gyasi (Empoli): l'unico voto sotto al 6 è arrivato nell'ultima gara quando dalla sua parte è arrivato il treno Tavares. Per il resto è stata una certezza in queste prime giornate per i toscani. Prestazioni importanti oltre a due gol messi a referto.

Nico Paz (Como): prestazioni da top player e da trequartista ha fatto vedere di avere anche possibilità di bonus importanti. Due assist e ancora nessun gol ma l'ha sfiorato in un più di un'occasione, soprattutto quel palo a Napoli a dirgli di no.

Marin (Cagliari): centrocampista importante soprattutto in ottica Fanta perché tira le punizioni, gli angoli e, soprattutto, i rigori come è successo nell'ultima giornata all'Allianz contro la Juve. Due gol consecutivi pur partendo dalla panchina contro Parma e, appunto, i bianconeri.

Dia (Lazio): tutti si aspettavano un ruolo secondario per lui vista la conferma di Castellanos ma Baroni ha deciso di cambiare le carte in tavola e metterli entrambi in campo. La risposta del senegalese è stata importante perché in 6 partite ha trovato tre volte la via del gol.

Castro (Bologna): in sette giornate ha già superato i gol segnati nella passata stagione. Nonostante l'arrivo di Dallinga è stato sempre lui il titolare dei rossoblù: 3 gol e un assist a referto con una fanta-media del 7.86.

Adams (Torino): Nonostante nelle ultime giornate sia partito spesso dalla panchina non è mai mancato il suo apporto in zona gol. Tre gol e un assist anche per lui, più la rete in Coppa Italia, e ora con l'infortunio di Zapata potrebbe trovare ancor più spazio.