FANTACUP, da Douglas Luiz a Soulé: la Top 11 delle delusioni

La Serie A è ferma per la sosta delle nazionali e dunque c'è la possibilità di fare un bilancio di com'è andata sin qui. Se vi abbiamo parlato delle sorprese dopo 7 giornate, è arrivato il momento di capire quali sono state le delusioni. Quei giocatori che nelle prime settimane non hanno mantenuto le aspettative e da cui ci si aspettava qualcosa di più. Pochi bonus regalati ai tanti fantallenatori impegnati in FANTACUP, gioco organizzato da Tuttosport.

Carnesecchi (Atalanta: non è mai sceso sotto la sufficienza come voto ma paga i tanti gol subiti in queste prime giornate di campionato: 13 in 6 presenze.

Dorgu (Lecce): pur giocando da attaccante, più che da esterno di difesa, non è riuscito a trovare continuità nelle prestazioni. Un gol contro il Parma, un giallo e un rosso a completare il quadro complessivo per un 5.67 di fanta-media.

Tomori (Milan): il difensore inglese è al di sotto rispetto al suo valore e ha quanto fatto vedere nelle precedenti stagioni. Tre volte insufficiente nelle sei partite in cui è sceso in campo.

Bellanova (Atalanta): è arrivato in nerazzurro con grandi aspettative ma al momento non ha trovato le prestazioni offerte a Torino. Zero bonus da quando è a Bergamo e diverse gare sotto la sufficienza.

Pasalic (Atalanta): l'assist alla prima giornata ha illuso tanti fantallenatori perché poi sono arrivate diverse prestazioni anonime e un rigore sbagliato contro il Torino.