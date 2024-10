FANTACUP, ancora in cerca di bonus: come gestire i centrocampisti

Nonostante la pausa nazionali ancora in corso, è già tempo di pensare alla prossima giornata di Serie A che segnerà il ritorno del fantacalcio. In particolare è molto importante capire che cosa fare con i casi a centrocampo che stanno caraterizzando questo inizio di stagione al FANTACUP, il gioco targato Tuttosport . Ecco quindi alcuni consigli su come gestirli sia per la prossima giornata che per le prossime.

FANTACUP, da Orsolini a Douglas Luiz: i casi a centrocampo

Orsolini (Bologna, quotazione 17): l'esterno rossoblù è al momento un lontano parente del calciatore che ha chiuso la scorsa stagione con ben 10 gol in Serie A. Resta comunque il simbolo e rigorista della squadra, motivo per cui potrebbe sbloccarsi soprattutto quando il Bologna inizierà ad ingranare. Il lato negativo sono invece le rotazioni di Italiano che non gli permettono mai di giocare per 90 minuti.

Douglas Luiz (Juventus, quotazione 17): il brasiliano sta giocando meno del previsto e arriva dal calcio di rigore contro il Cagliari che ha fermato i bianconeri. Ancora zero gol e zero assist, ma l'infortunio di Koopmeiners potrebbe permettergli di avere un'occasione sulla trequarti. Si può provare a dargli ancora fiducia.

Colpani (Fiorentina, quotazione 18): arrivato dal Monza per consacrarsi sotto la guida di Palladino, non è ancora riuscito ad accendersi. In generale può deludere rispetto alla scorsa stagione, ma alla lunga potrebbe venire fuori. La società viola ha infatti investito molto su di lui sia per presente che per futuro e le sue qualità non si discutono.

Pellegrini (Roma, quotazione 18): inizio di stagione complicato per il capitano giallorosso, reduce anche dall'espulsione con l'Italia che non aiuta dal punto di vista psicologico. Si può provare a puntare su altro in attesa che arrivi il momento della stagione in cui si sblocca sempre e trova più continuità anche dal punto di vista fisico.

Koopmeiners (Juventus, quotazione 24): altro centrocampista bianconero in questa classifica. Fin qui è arrivato soltanto un assist in cinque partite e l'infortunio alle costole che lo costringerà a saltare la gara contro la Lazio. Al suo ritorno resta comunque un calciatore su cui puntare, visto che è tra gli inamovibili di Thiago Motta.

Bernabé (Parma, quotazione 13): ha iniziato la stagione nel ruolo di trequartista in cui aveva brillato in Serie B, ma poi Pecchia lo ha abbassato in mediana anche per via di alcune assenze. Da quel momento le prestazioni sono state deludenti. Resta comunque una garanzia in termini di voto, ma i bonus saranno più rari se verrà confermato davanti alla difesa.

Pasalic (Atalanta, quotazione 12): solo un assist e un rigore sbagliato nelle prime sette giornate. Paga il nuovo ruolo in mediana in cui lo sta utilizzando Gasperini. Potrà comunque portare dei bonus, ma non sarà più il top delle scorse stagioni. Al fantacalcio potete pensare di puntare su altro.