FANTACUP, non solo Pulisic: i top a centrocampo per fantamedia

Dopo aver analizzato i casi più delicati a centrocampo al Fantacalcio®? , è il momento di parlare invece dei calciatori che meglio hanno iniziato la stagione dal punto di vista dei bonus e delle prestazioni. Presenti sia alcune conferme attese, che delle vere e proprie sorprese soprattutto tra i nuovi arrivati. Una lista di nomi da tenere bene in considerazione per FANTACUP, il gioco targato Tuttosport con in palio tantissimi premi .

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo Fantacalcio®? di Tuttosport, scopri come funziona e iscriviti subito

FANTACUP, i top a centrocampo per fantamedia

Pulisic (Milan, fantamedia 9,14): inizio di stagione per folle per l'ex Chelsea che si sta confermando come il miglior centrocampista per distacco al fantacalcio. Già 5 gol e 2 assist nelle prime sette, con anche la conferma di essere diventato il primo rigorista rossonero.

Man (Parma, fantamedia 8,00): c'era grande curiosità per il suo impatto sulla Serie A e fin qui non ha deluso. Già 3 gol e 1 assist con una sola insufficienza (5.5) in sette partite.

Barella (Inter, fantamedia 7,88): nonostante soli due bonus (1 gol e 1 assist), è il centrocampista con la media più alta in termini di voto. Una vera e propria sicurezza, pur avendo fin qui giocato meno causa infortunio.

Neres (Napoli, fantamedia 7,80): nonostante le sole cinque partite giocate, ha messo a referto già 3 assist e 1 gol. Numeri che fanno ancora più impressioni se rapportati ai minuti in campo, visto che sta subentrando principalmente dalla panchina.

Strefezza (Como, fantamedia 7,50): 2 gol e 1 assist per uno dei centrocampisti migliori in termini qualità-prezzo. Il brasiliano è tornato ad essere incisivo come nelle prime stagioni in Serie A con la maglia del Lecce.

Zaccagni (Lazio, fantamedia 7,43): 2 gol e 2 assist ed il ruolo di rigorista ormai consolidato. Al momento le attese dei fantallenatori sono state ripagate.