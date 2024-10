FANTACUP, portieri e difensori consigliati per l'ottava giornata

Nel weekend si torna in campo in Serie A e dunque è il momento di tornare a giocare a Fantacup, il gioco targato Tuttosport che coinvolge ogni settimana tantissimi fantallenatori. Tra infortuni, probabili formazioni e partite sulla carta equilibrate anche una lista di consigliati in vista del fine settimana con tre portieri e cinque difensore da schierare assolutamente in base alle gare in programma.