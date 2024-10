FANTACUP, centrocampisti e attaccanti da schierare per l'ottava giornata

Nel weekend si torna in campo in Serie A e dunque è il momento di tornare a giocare a FANTACUP, il gioco targato Tuttosport che coinvolge ogni settimana tantissimi fantallenatori. Tra infortuni, probabili formazioni e partite sulla carta equilibrate anche una lista di consigliati in vista del fine settimana: dopo portieri e difesa, è arrivato il momento di centrocampisti e attaccanti.

I 5 centrocampisti da schierare Colpani (Lecce-Fiorentina)

Ancora a secco di bonus il trequartista ex Monza. Contro il Lecce può essere la sua occasione, la voglia è quella di ritrovare la via del gol e regalare un bel +3 a chi ha creduto in lui. Paz (Como-Parma)

Sta vivendo un momento d'oro galvanizzato anche dalla convocazione con l'Argentina e l'assist per Messi. È fermo a due assist, gli manca il gol e contro il Parma potrebbe essere l'occasione giusta. Pulisic (Milan-Udinese)

Chiudete gli occhi estraete un nome tra i nomi del Milan e 9 volte su 10 pescherete quello dell'americano. Nonostante la stanchezza è sempre lui l'uomo in più dei rossoneri: gol o assist è sempre decisivo. Suslov (Verona-Monza)

Rientra dalla squalifica e con la sua qualità può dar fastidio tra le linee del Monza. Giocatore di qualità e con diversi bonus nel bagaglio. Maldini (Verona-Monza)

La convocazione con l'Italia, l'esordio a Udine come papà Paolo e una fase di crescita nelle ultime gare con i brianzoli. Tutti aspetti che possono spingere il giocatore a trovare bonus nel posticipo del lunedì.

I 5 attaccanti da schierare Vlahovic (Juventus-Lazio)

Il serbo è rimasto a Torino in questa sosta e dunque ha potuto lavorare con il gruppo e aumentare la condizione. I biancocelesti sono una delle sue vittime preferite: 4 gol nelle ultime sfide giocate. Rebic (Lecce-Fiorentina)

Non può non essere la sua partita. L'esterno croato torna a sfidare la Fiorentina e in stagione non è ancora riuscito a trovare il primo gol. Da ex può essere una scommessa da fare. Lookman (Venezia-Atalanta)

È rimasto a secco di gol nell'ultima gara contro il Genoa, per questo motivo è da schierare. Contro il Venezia potrebbe essere la sua occasione. Gudmundsson (Lecce-Fiorentina)

Match winner contro il Milan, senza dubbio è lui a dover trascinare la Fiorentina con le sue giocate e i suoi gol. A Lecce potrebbe regalare ancora gioie. Castro (Genoa-Bologna)

In ballottaggio con Dallinga è vero, ma fino a questo momento Italiano l'ha preferito all'olandese. Tre gol e un assist nelle ultime gare, compreso quello col Como partendo dalla panchina. Con un Genoa in difficoltà si può azzardare.

