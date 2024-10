FANTACUP, top e flop dell'8ª giornata di Serie A

L'8ª giornata del campionato di Serie A è andata in archivio e con essa anche FANTACUP, gioco targato Tuttosport, in cui tutti gli allenatori hanno potuto (e potranno farlo tutti i giorni) schierare il loro undici per continuare a sfidarsi al gioco più amato dai fantallenatori. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori per fantavoto e quali invece i peggiori.