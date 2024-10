FANTACUP, gli 11 consigli per la nona giornata di Serie A

Questa settimana la Serie A anticipa al venerdì con un doppio impegno: Udinese-Cagliari e Torino-Como. Ragion per cui è necessario capire chi schierare al Fantacalcio® e su Fantacup, il gioco targato Tuttosport. Diversi big match di difficile interpretazione come Inter-Juve o Fiorentina-Roma, ma ci sono altre gare semplici, almeno sulla carta, dove puntare ai bonus. Ecco chi schierare per la nona giornata di Serie A.