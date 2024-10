FANTACUP, da Yildiz a Sommer: top e flop della 9ª giornata

Fantacup, top e flop della nona giornata

A incidere sui Flop di giornata sono soprattutto i gol subiti dalle varie squadre per questo motivo Montipò (0,5), Svilar (1), Sommer (1,5) (e in parte Di Gregorio con il 2,5) sono i portieri in negativo per la nona giornata di Serie A. Ma andando a vedere tra i giocatori di movimento chi ha deluso sono stati Bonny, Hermoso/Hummels e Makoumbou.

Bonny 2,5 (Parma-Empoli)

L'attaccante del Parma, dopo aver disputato un'ottima partita con i suoi movimenti e la sua pericolosità, ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe potuto riportare la vittoria ai gialloblù. Il voto si è abbassato a 5,5 e con il -3 per l'errore si è arrivati al 2,5 come fantavoto.

Hermoso/Hummels 3 (Fiorentina-Roma)

Il primo da titolare e il secondo da subentrato. La prestazione non è stata all'altezza della Roma. Hermoso è stato espulso prendendosi così un 4 (-1). Mentre il tedesco è stato sfortunato nel deviare nella propria porta il colpo di testa di Kouame.

Makoumbou 3 (Udinese-Cagliari)

La sua gara è durata meno di 30'. Un doppio giallo che ha lasciato il Cagliari in dieci uomini e senza un uomo di sostanza in mezzo al campo.