FANTACUP, torna Balotelli: come gestirlo tra quotazione e rigori

Il ritorno di Balotelli in Serie A , con l'ufficialità arrivata da parte del Genoa , ha infiammato diversi tifosi che non vedono l'ora di poter ammirare nuovamente Super Mario nel campionato italiano. L'approdo ai rossoblù sta facendo molto discutere infatti anche in tema Fantacalcio®? , tra dubbi e voglia nel voler puntare sull'ex Inter e Milan. Ecco quindi alcuni consigli su come poterlo gestirlo su FANTACUP, il gioco esclusivo targato Tuttosport .

FANTACUP, come gestire Balotelli tra quotazione e rigori

La prima cosa da sapere per Mario Balotelli al Fantacalcio®? è la quotazione. L'attaccante è infatti stato inserito ufficialmente nel listone e sarà acquistabile per 10 crediti. Un prezzo non eccessivo, che lo rende potenzialmente molto utile per completare il reparto offensivo. Da considerare ovviamente la condizione fisica, visto che il classe 1990 è svincolato dallo scorso giugno e si è allenato soltanto con un preparatore atletico negli ultimi mesi. Nonostante questo dovrebbe già essere convocato per la partita in programma giovedì contro la Fiorentina, dove partirà probabilmente dalla panchina. Una volta ritrovata la forma migliore potrebbe però prendersi la maglia da titolare insieme a Pinamonti, visto l'emergenza infortuni dei rossoblù nel reparto offensivo. Da considerare infine il fattore calci piazzati, con Balotelli che diventarà salvo sorprese il rigorista del Genoa. Attenzione anche ai calci di punizione dove è ancora uno specialista e potrà sfruttare l'assenza di Malinovskyi. In linea di massima rimane una scommessa su cui può valere la pena puntare anche fin da subito, valutando chiaramente le alternative. La quotazione a 10 crediti è infatti molto invitante e potrebbe impennarsi subito dopo il primo gol.