FANTACUP, la scelta di Palladino su Kean: cosa cambia nella Fiorentina

Dopo la doppietta realizzata contro la Roma, che ha confermato un grande inizio di stagione, Moise Kean è costretto a fermarsi ancora per un problema alla caviglia. L'attaccante ex Juve è stato infatti escluso dalla lista dei convocati di Raffaele Palladino per la partita di questa sera della Fiorentina contro il Genoa. Un'assenza pesante anche in chiave Fantacalcio®?, visto che il classe 2000 è uno degli attaccanti più importanti. Ecco quindi le possibili mosse dell'allenatore viola senza la coppia Gudmundsson-Kean.