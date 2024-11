Retegui-Neres, caos cartellini: svista Doveri e cosa succede al Fanta

Un piccolo colpo di scena ha coinvolto il Fantacalcio®: Mateo Retegui non è stato ammonito, mentre David Neres sì, cpsì come risulta dal comunicato del giudice sportivo. Ma come è possibile? Facciamo un passo indietro. L'attaccante dell'Atalanta, subentrato nella sfida contro il Napoli, ha siglato la rete del 3-0 e nell'esultanza si è tolto la maglietta, gettandola via molto platealmente. Come da prassi, l'arbitro Doveri ha ammonito il giocatore. Al contempo, però, si è scatenata una rissa che ha visto tra i protagonisti Pasquale Mazzocchi e Berat Djimsiti su tutti. Probalbilmente, il direttore di gara impegnato a sedare la rissa, ha dimenticato di mettere a referto il giallo al calciatore atalantino, determinando così un "annullamento". Vediamo, quindi, cosa succede per i partecipanti al FANTACUP!