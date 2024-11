FANTACUP, da Kean a Theo: top e flop della 12ª giornata di Serie A

La 12a giornata di Serie A è andata in archivio e con essa anche quella del FANTACUP, gioco targato Tuttosport che, ogni fine settimana, raccoglie tantissimi appassionati del pallone per sfidarsi a colpi di bonus e malus. Con il posticipo di Inter-Napoli è possibile fare una panoramica con i Top e Flop della giornata appena conclusa mettendo in evidenza i giocatori che hanno fatto meglio e chi, invece, non ha performato secondo le attese.

FANTACUP, il nuovo gioco di Tuttosport I Top e Flop della 12a giornata di Serie A Di seguito una lista di tre Flop, non sono stati presi in considerazione i portieri (Svilar, Sherri e lo stesso Maignan ono andati al di sotto della 4 come fantamedia) ma soltanto giocatori di movimento. FLOP Theo Hernandez (Cagliari-Milan)

Il terzino del Milan è stato uno dei peggiori in campo nella partita della Domus Unipol Arena. Il suo voto base è stato di 4,5 abbassato di mezzo punto con l'ammonizione presa. Touré (Atalanta-Udinese)

Il difensore dell'Udinese ha disputato un buonissimo primo tempo, ed è stato sfortunato sul cross di Bellanova dove la sua deviazione è stata decisiva per la rete dell'Atalanta. Autogol e ammonizione per un Fanta-voto di 2,5. Maldini (Monza-Lazio)

In diversi si aspettavano una grande partita da parte sua ma ha giocato al di sotto del suo solito standard. Un 4,5 (complice l'ammonizione) come il compagno di squadra Pereira.

Dai Flop ai Top di giornata e qui non è stato difficile scegliere anche se è rimasto fuori El Shaarawy pur segnando due reti perché l'ammonizione gli abbassato il fanta-voto. TOP Kean (Fiorentina-Verona)

Senza dubbio è stato lui il migliore della giornata. Tre gol in cui ha messo in mostra tutto il suo repertorio e un bel 17 regalato a chi ha deciso di puntare su di lui. Zappa (Cagliari-Milan)

Il difensore dei rossoblù non è solito segnare ma contro il Milan ha trovato due gol (più uno annullato per fuorigioco) e si è portato a casa un bel 13,5. Leao (Cagliari-Milan)

Lo stesso voto anche per Rafa che, dopo l'ottima prestazione del Bernabeu, si è confermato anche in campionato, anche se la sua doppietta non è servita per regalare tre punti al Milan.

