FANTACUP, da Thuram a Dossena: top e flop della 13esima giornata

FANTACUP, Top 4 della 13esima giornata di Serie A

Partiamo dai portieri: ormai è una certezza e il posto tra i top è quasi sempre il suo, ma David De Gea sta stupendo tutti, al punto da interrogarsi sui benefici di un anno di stop! Contro il Como, al di là del risultato finale, le sue parate sono state determinanti per lanciare ancora la Fiorentina tra le prime in classifica. Il voto di giornata è un 7.

In difesa a prendersi la scena è Adam Masina: la sua fantamedia lo rende, attualmente, il terzo migliore giocatore del Torino in questa statistica (considerando anche l’infortunato Zapata) e in questo turno prende 10 in pagella. Anche se ad insidiarlo c'è stata la prestazione di Dorgu, anche lui autore di una rete, che tra l'altro ha regalato la prima vittoria del Lecce guidato da Giampaolo.

A centrocampo il protagonista indiscusso è Ederson: grazie alle sue sgroppate e gli interventi, l'Atalanta si conferma una delle squadre più solide a centrocampo. Ormai il gol sta arrivando con una certa frequenza e questo lo rende un giocatore formidabile. Il voto di giornata è 10,5.

In attacco questa giornata non c'è stata storia: Marcus Thuram con l'ennesima doppietta stagionale e l'assist per Correa ha di fatto ipotecato il posto del miglior attaccante. Il voto di giornata è 15,5.

FANTACUP, Flop 4 della 13esima giornata di Serie A

Tra i portieri, l'ultimo posto è occupato da Montipò: inerme sulla goleada dell'Inter, non ha colpe sulla sconfitta dell'Hellas Verona, ma le 5 reti subite pesano come un macigno sulla valutazione finale di giornata, che è 0,5.

Tra i difensori spunta Dossena. In una partita difficile contro uno degli attaccanti più in forma del campionato, la sua prestazione negativa culmina con un’espulsione nel finale. Il voto di giornata è 4.

C'è spazio tra i centrocampisti per un altro calciatore del Verona, che è Dawidowicz: emblema del pomeriggio nero del Verona, che crolla contro una delle squadre più forti del campionato. Nonostante la prova negativa collettiva, il voto di giornata è 3.

In attacco il posto va a Pohjanpalo: il Venezia cade in casa contro un non irresistibile Lecce e dal suo attaccante di peso ci si aspettava di più. Il voto di giornata è 5.

