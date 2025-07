De Bruyne pronto, adesso è FantaNapoli: ecco cosa cambia per Conte

Prima De Bruyne , poi Noa Lang e Lucca . Il presidente De Laurentiis continua a regalare innesti a Conte per puntare allo Scudetto anche la prossima stagione. Gli ultimi acquisti in casa Napoli rappresentano una ghiotta opportunità anche in chiave Fantacalcio®, con la loro qualità andranno ad arricchire il listone. Il belga va a rinforzare un centrocampo che ha in McTominay l'MVP del campionato passato, più un Anguissa reduce da un'annata ad altissimi livelli e un Lotobka a cui non si può rinunciare in cabina di regia. Lang copre di fatto il buco lasciato a gennaio da Kvaratskhelia, mentre il centravanti italiano parte come alternativa a Lukaku.

La gestione di De Bruyne

Presentato quest'oggi in conferenza stampa, Kevin De Bruyne è il fiore all'occhiello del mercato estivo del Napoli. Il belga sarà uno dei centrocampisti più ambiti nelle aste e in azzurro cercherà di ripetere i numeri mostrati nelle tante annate al Manchester City. Tuttavia sia per motivi anagrafici che per la folta concorrenza in mezzo al campo, non è detto che possa giocare tutte le partite. D'altronde quest'anno il Napoli ha la Champions, e lì ci sarà bisogno delle sue giocate. Occhio poi agli infortuni che lo hanno spesso tormentato in carriera: l'anno scorso ha saltato 10 gare di Premier ed è partito titolare in 19 occasioni, mettendo a referto 4 reti e 7 assist. Il livello del giocatore è fuori discussione, ma per vari motivi non va considerato un primissimo slot di centrocampo, a differenza per esempio del compagno di squadra McTominay, reduce da 12 gol e 4 assist nella scorsa Serie A.

Lang colpo intrigante, Lucca come alternativa

Noa Lang viene da una grande stagione con la maglia del PSV, dove ha vinto l'Eredivisie realizzando 11 gol e 10 assist. I tifosi sperano che possa diventare l'erede perfetto di Kvara, i fantallenatori anche. Se Conte dovesse riproporre il 4-3-3 visto per lunghi tratti la scorsa stagione, l'olandese troverebbe posto da ala sinistra, con Neres sulla corsia opposta a sostegno di Lukaku. I numeri registrati nel suo ultimo anno in Olanda lo certificano come un possibile secondo slot anche in leghe numerose. Lucca invece all'inizio sarà il vice-Lukaku e dovrebbe avere quindi un minutaggio inferiore. I campani però hanno speso una cifra cospicua per strapparlo all'Udinese, per cui avrà sicuramente spazio e anche per lui vale il discorso Champions, con tante rotazioni e la possibilità di far rifiatare il centravanti belga. L'anno scorso in Friuli ha superato la doppia cifra, per cui quando sarà chiamato in causa avrà tutte le carte in regola per portare bonus anche a Napoli.