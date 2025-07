Fantacup, la scheda di David: i gol attesi e le chiavi dell'attacco Juve

Il primo colpo estivo del mercato della Juventus è stato Jonathan David , arrivato a parametro zero dopo 5 anni trascorsi in Francia. I suoi numeri in zona gol lo renderanno uno degli attaccanti più contesi al Fantacalcio®, dal momento che ha sempre superato la doppia cifra. Cresciuto nel settore giovanile del Gent , con la prima squadra ha segnato 12 gol nel primo anno e 18 nel secondo. Poi nel 2020 la chiamata del Lille , dove è cresciuto in modo esponenziale, con l'exploit nella stagione 2022/23 (24 gol e 4 assist). Ultimamente si è rivelato anche un discreto uomo assist.

Il colpo grosso in attacco

David è uno degli attaccanti su cui puntare al Fantacalcio®. Tra le 5 stagioni con il Lille, soltanto nella prima ha segnato meno di 15 gol, con il boom nel 2022/23 dove ha messo a segno 24 reti. L'anno scorso ha timbrato il cartellino 16 volte mettendo a referto anche 5 assist vincenti. È quasi infallibile dal dischetto: nella stagione 2024/25 ha trasformato 6 rigori su 7, mentre nell'anno dei 24 gol addirittura 10 su 11. Si candida quindi per essere rigorista bianconero, dove dovrebbe essere ai vertici della gerarchia. David è una garanzia dal punto di vista del minutaggio: in Francia ha giocato praticamente sempre, per via del basso numero di infortuni (solo due nella sua carriera, peraltro leggeri). Sarà quindi un titolare, anche se andranno tenute in considerazione le mosse di mercato della Juventus in attacco, con il caso Vlahovic (che in caso di permanenza sarebbe un possibile rivale sui rigori) e la possibilità di riportare a Torino Kolo Muani. Ma il canadese sarà certamente un primo slot e ha tutte le carte in regola per replicare quanto dimostrato al Lille.

