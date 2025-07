Fantacup, Ferguson ufficiale alla Roma: come cambia l'attacco di Gasperini

Secondo colpo in entrata per la Roma , che dopo Neil El Aynaoui ufficializza anche l'arrivo di Evan Ferguson . Di seguito il comunicato del club: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Evan Ferguson dal Brighton & Hove Albion. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Nato a Bettystown il 19 ottobre 2004, Ferguson è il primo calciatore irlandese nella storia della Roma. Cresciuto nel Bohemian FC, nel 2021 è stato ceduto in Premier League al Brighton. Nel gennaio 2025 è passato in prestito al West Ham. Con la nazionale maggiore dell’Irlanda ha debuttato nel novembre 2022 e ha segnato finora 4 gol in 18 presenze. Tra club e nazionale, ha collezionato complessivamente 103 presenze e 21 reti. Ferguson ha scelto la maglia numero 11. Benvenuto a Roma, Evan!"

Le caratteristiche tecniche e la carriera in Premier

Ferguson si giocherà una maglia da titolare con Dovbyk nel 3-4-2-1 di Gasperini. Per alcuni aspetti è simile all'ucraino: forte fisicamente, nei duelli aerei e nel fare da sponda per i compagni, discreta rapidità in campo aperto. Ferguson però ha una maggior pulizia di gioco, tant'è che in Inghilterra gli capitava spesso di abbassarsi sulla trequarti per legare il gioco e favorire gli inserimenti. Classe 2004, ha iniziato a giocare con regolarità in prima squadra con il Brighton nel 2022/23, mettendo a segno 6 gol in 19 presenze. L'anno seguente ha ripetuto gli stessi numeri ma è stato condizionato dalla rottura del crociato. Una volta rientrato è finito dietro nelle gerarchie ed è girato in prestito al West Ham, dove è partito titolare in una sola occasione.

La gestione al Fantacup

Ferguson parte come riserva di Dovbyk. Difficilmente i due si vedranno insieme dal primo minuto, perché Gasperini negli anni all'Atalanta prediligeva un centravanti di peso. Il minutaggio ridotto in Premier, soprattutto post-infortunio (3 presenze da titolare e un gol nella passata stagione), insieme al fatto che non è un bomber puro, non lo rendono appetibile per i fantallenatori. Si può prendere a poco in coppia con l'ucraino, per averli entrambi in caso di infortuni. Può essere un jolly da schierare in partite sulla carta "agevoli", d'altronde con l'Europa League di mezzo i giallorossi avranno bisogno del contributo di tutti. Questo è un fattore positivo in vista dell'asta: salvo infortuni, Ferguson avrà spazio e potrà portare i suoi bonus, sulla scia di quanto fatto da Shomurodov la scorsa stagione.