Beukema, prendi o lasci al Fanta?

Il primo grande colpo in entrata del Napoli perquanto riguarda la difesa è Sam Beukema , acquistato dal Bologna per oltre 30 milioni di euro. Una cifra importante poiché gli azzurri hanno già una coppia titolare di difensori centrali di alto livello e considerando gli altri investimenti nelle ultime settimane. Con Beukema però Conte si assicura un terzo centrale da alternare a Rrahmani e Buongiorno o all'occorrenza da schierare con loro nell'eventuale difesa a 3. E in chiave Fanta, partiamo proprio dal modulo che utilizzerà il tecnico pugliese nell'arco della stagione.

Il sistema di gioco

Nelle due stagioni al Bologna, Beukema ha giocato da centrale nella difesa a 4, solitamente accanto a Lucumi, un difensore mancino. A Napoli le cose potrebbero cambiare anche in caso di difesa a 4, dove uno tra lui, Buongiorno e Rrahmani partirebbe fuori. A quel punto potrebbe anche essere impiegato sul centro-sinistra, fattore che influirebbe soprattutto in fase di impostazione. Se Conte dovesse invece giocare a 3, Beukema farebbe il braccetto di destra o di sinistra, in quanto al centro dovrebbe essere schierato Buongiorno: proprio in quella posizione è esploso definitivamente nel suo ultimo anno al Torino prima di trasferirsi in Campania. E se da braccetto Beukema avrebbe più libertà di spingersi in avanti e partecipare alla manovra, di contro è un ruolo che non è solito ricoprire, almeno per quanto si è visto a Bologna, per cui avrebbe bisogno di tempo per farlo suo, sulla scia di quanto avvenuto con Skriniar nei 2 anni di Conte all'Inter.

La concorrenza in difesa

Collegato al sistema di gioco c'è poi il tema del minutaggio di Beukema. I grandi acquisti effettuati nel reparto avanzato lasciano pensare che Conte possa confermare il 4-3-3 visto nel girone di ritorno della passata stagione, con Neres, Lukaku e Lang davanti. E con questo modulo, Beukema rischia di giocarsi il posto con Rrahmani accanto a Buongiorno, sulla carta il più certo dei titolari al centro della difesa. Per un fantallenatore, spendere tanti crediti per un giocatore che non è sicuro del posto non è il massimo, per cui la concorrenza potrebbe smorzare l'hype nei confronti dell'ex Bologna. Con la Champions di mezzo sicuramente tutti avranno spazio, e l'olandese si giocherà le sue carte anche perché i partenopei ci hanno investito molto, ma non è più quel difensore da secondo slot che era al Bologna. Al Fanta si può prendere come jolly a pochi crediti, da schierare magari in partite sulla carta agevoli. Sconsigliata la coppia con Buongiorno o Rrahmani, che risulterebbe molto costosa.