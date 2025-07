Estupinan, prendi o lasci al Fanta?

Uno dei difensori più amati dai fantallenatori, Theo Hernandez , ha lasciato la Serie A per volare in Arabia Saudita. Il Milan lo ha sostituito con Pervis Estupiñán , acquistato dal Brighton . L'ecuadoregno classe 1998 ha esperienza internazionale, avendo giocato in Europa League con gli inglesi e prima ancora in Champions con il Villarreal , ma in ottica Fanta sarà difficile replicare i numeri del suo predecessore, un vero e proprio difensore goleador (31 reti e 24 assist in 6 stagioni in Serie A), che negli ultimi anni si era improvvisato anche rigorista.

Le caratteristiche tecniche

Estupiñán è un terzino dalla spiccata propensione offensiva. Abituato a giocare a sinistra nella difesa a 4, troverà lo stesso sistema di gioco anche nel Milan di Allegri. È il classico terzino moderno, forte fisicamente, veloce, tecnico, abile nel cross. Caratteristiche che ricordano quelle di Hernandez, ma con numeri inferiori in fase realizzativa. Arrivato al Brighton nel 2022, in 3 anni in Inghilterra ha realizzato complessivamente 4 gol, l'equivalente del numero minimo di reti segnate da Theo in una stagione di Serie A. Inoltre è andato in calando il numero di assist: 5 nel 2022/23, 3 nella stagione seguente, uno l'anno scorso. Viene soprannominato "la bala", tradotto "il proiettile", per la sua velocità esplosiva, per cui avrà la possibilità di esprimersi al meglio in Italia, dove di norma non c'è l'intensità che si vede in Premier League.

L'occasione per i fantallenatori

Vale il discorso dell'adattamento a un nuovo campionato e in una nuova squadra in cui davanti a lui c'è un giocatore chiave per Allegri: Leao. Ciò non significa che Estupiñán avrà poca libertà di spingersi in avanti, però c'è da mettere in conto che molte azioni dei rossoneri passeranno per le giocate del portoghese. Il Milan ci punterà, lo ha pagato quasi 20 milioni, per cui dovrebbe essere un titolare a tutti gli effetti, anche perché i rossoneri non avranno le coppe. Di contro, i numerosi infortuni degli ultimi due anni (3 muscolari e uno alla caviglia), che gli hanno fatto saltare in totale 43 partite tra club e Nazionale, indicano prudenza sul suo conto. Alla luce di tutti questi elementi, al Fanta può partire come un secondo slot di difesa, su cui non esagerare con la spesa.