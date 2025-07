Fantacup, il listone Fantacalcio® con tutti i giocatori, i ruoli e le quotazioni: a centrocampo è bagarre!

Il listone di Fantacup

Ci siamo, è disponibile il listone di Fantacup con tutti i giocatori del campionato italiano, un elenco dettagliato con tutte le informazioni su ogni calciatore di Serie A. Non solo quotazioni e ruoli, ma anche nazionalità, età e altri dettagli: il listone di Fantacup è il vademecum ideale per iniziare a studiare la prossima rosa del Fanta.

I ruoli di Yildiz e Conceicao

La punta di diamante della Juventus, ovvero Kenan Yildiz, sarà listato nuovamente come attaccante, a differenza del suo compagno di squadra Francisco Conceicao inserito nella lista dei centrocampisti. Andrea Cambiaso invece farà compagnia ai difensori ma sarà utilissimo sotto il punto di vista degli assist, visto che lo scorso anno ne ha forniti ben 4. Per quanto riguarda il Torino, da segnalare Vlasic ancora come centrocampista: in questa parte della lista è importante non sbagliare, in quanto può dare un apporto fondamentale sotto il punto di vista dei bonus. Da provare a prendere a centrocampo ci sono Orsolini, Bernardeschi e Odgaard del Bologna. Due dei più gettonati sempre nello stesso ruolo saranno sicuramente Kevin De Bruyne del Napoli e Nico Paz del Como, occhio a Zaccagni anche lui tra i C, come Neres e Politano vere e proprie ali-attaccanti di Conte...