Vlahovic, prendi o lasci al Fanta?

È stato per diverse stagioni un top di reparto al Fanta, ma quest'anno la sua considerazione è assai diversa. Dusan Vlahovic rischia di finire nel dimenticatoio nel caso in cui dovesse rimanere un tesserato bianconero al termine del mercato. Il serbo non è più al centro del progetto della Juventus , che ha scommesso su Jonathan David e lavora per il ritorno di Kolo Muani . Dunque se la Juve non riuscisse a cederlo, l'ex viola potrebbe anche rimanere in tribuna per tutta la stagione fino a giugno 2026, quando gli scadrà il contratto. Ma non esiste solo l'opzione 'drastica': c'è anche la possibilità che Vlahovic venga integrato regolarmente nel gruppo, o l'altra ipotesi, ben più stuzzicante per i fantallenatori, che si trasferisca in un'altro club di Serie A. Tutte soluzioni da analizzare nel dettaglio.

Vlahovic al Milan? Scommessa allettante

Nelle ultime ore Vlahovic è stato accostato al Milan, dove ritroverebbe Allegri, che lo ha già allenato per due anni e mezzo a Torino. In rossonero avrebbe tutte le carte in regola per giocare titolare, considerando che il Diavolo non avrà le coppe, al netto della possibile concorrenza di Gimenez. Con Pulisic e Leao a sfornare assist e il fattore rigori, Vlahovic al Milan sarebbe un secondo slot d'attacco, ma anche primo slot basso in leghe numerose. Se invece resterà in bianconero, in ogni caso sarebbe il vice di David, a cui la Vecchia Signora ha affidato le chiavi dell'attacco: di conseguenza, con un minutaggio ridotto si prenderebbe al massimo come riserva del canadese, anche se non è da escludere qualche rilancio, condizionato magari dal nome del giocatore. Per chi dovesse fare l'asta a breve, nel momento in cui ancora non è chiaro il futuro di Vlahovic, il consiglio è quello di puntarci senza esagerare con la spesa. Se andrà al Milan, tanto di guadagnato: i fantallenatori si ritroveranno un attaccante da doppia cifra preso a pochi crediti. In caso di permanenza alla Juventus o di cessione all'estero si potrà pur sempre svincolare, recuperando la cifra spesa.