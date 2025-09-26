Sulemana, il colpo da Fanta dell'Atalanta sfida la Juventus

Kamaldeen Sulemana è l'ultima scoperta in casa Atalanta . Il ghanese è stato tra i protagonisti principali della vittoria esterna sul Torino nell'ultimo turno di campionato , realizzando un gol e un assist. Juric lo ha già allenato l'anno scorso al Southampton e ha deciso di portarlo con sé a Bergamo, tant'è che la Dea ha speso 17 milioni in estate per acquistarlo dai Saints. Può ricoprire diversi ruoli nel reparto avanzato : trequartista, seconda punta, ala destra o sinistra. In Premier gli è capitato anche di giocare centravanti. Al Fanta perde un po' di appeal perché è listato attaccante, ma in leghe numerose può essere un affare, dal momento che nelle aste non è stato pagato tanto e si prendeva più come scommessa per riempire il reparto. Coloro che ce l'hanno in rosa si godono il colpo low cost, soprattutto chi l'ha schierato la scorsa giornata.

Caratteristiche tecniche

Sulemana è un destro naturale ma calcia bene anche col piede debole, non a caso a Torino ha segnato di mancino. Questo gli permette di giocare indistintamente su entrambe le fasce. Al momento parte da sinistra per poi accentrarsi. È un giocatore molto veloce, agile, imprevedibile e abile nel dribbling, sulla scia di Lookman: lo ricorda a livello di movenze. Per avvicinarsi a quei livelli dovrà aumentare i numeri in zona bonus, ma il tempo è dalla sua parte: ha 23 anni e tanti margini di miglioramento. Per Juric può essere proprio l'alternativa di Lookman, tant'è che in questo periodo sta giocando con continuità in virtù del fatto che il nigeriano è stato da poco reintegrato in rosa. Per questo si candida per giocare dal primo minuto anche sabato 27 settembre in casa della Juventus.

La gestione al Fanta

Segnare per il secondo match consecutivo non è semplice, specie a una big del nostro campionato come la Juve, ma soprattutto in fanta numerosi Sulemana si può schierare titolare anche contro i bianconeri. La Vecchia Signora viene infatti da 8 gol subiti nelle ultime 3 gare, sta concedendo occasioni e molto dipende dall'eventuale impiego di Bremer. Dunque i presupposti per creare scompiglio anche nella difesa di Tudor ci sono. Occhio alla gestione scambi: reduce da un +4 contro il Toro, Sulemana si può anche cedere sfruttando l'hype. D'altronde Lookman gradualmente aumenterà il proprio minutaggio e sulla carta sarebbe lui il titolare. Sconsigliato avere i due giocatori in coppia: a volte potranno giocare insieme, come partire entrambi dalla panchina.

