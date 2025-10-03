Allegri lancia Bartesaghi contro la Juve: cosa fare al Fanta?

I fantallenatori che hanno in rosa Estupinan non potranno schierarlo la prossima giornata. L'ecuadoregno ha ricevuto un turno di squalifica dopo l'espulsione rimediata contro il Napoli . Ecco dunque che domenica 5 ottobre, in casa della Juventus , Allegri può dare una chance da titolare a Davide Bartesaghi , cresciuto nel settore giovanile del Diavolo e sulla carta unica alternativa di ruolo ad Estupinan. Non mancano altre soluzioni: dall'opzione Rabiot sulla fascia con l'inserimento di Loftus-Cheek in mezzo, al possibile trasloco di Saelemaekers a sinistra con l'ipotesi Athekame a destra. Con Bartesaghi però ognuno giocherebbe nel proprio ruolo e sarebbe anche l'occasione perfetta per valutare uno dei pezzi pregiati del vivaio rossonero, in un momento in cui la squadra è in grande forma e parte con meno pressioni rispetto a una Juve che invece non vince da 5 partite.

La gestione al Fanta

Difficilmente chi ha Estupinan lo ha preso in coppia con Bartesaghi, ma per chi dovesse averli entrambi, schierare l'italiano non sarebbe una follia. Al netto del fatto che ha solo 19 anni e ha collezionato una sola presenza da titolare in Serie A fin qui in carriera, può sfruttare il momento molto positivo del Milan, che dopo il ko con la Cremonese alla prima giornata ha vinto le successive 4 gare ed è in testa alla classifica assieme a Napoli e Roma. Allo Stadium il clima sarà rovente, la Juve vuole tornare a vincere per non perdere ulteriore terreno dalle prime della classe e Bartesaghi dovrebbe avere dalla sua parte uno tra Conceicao e Zhegrova, due frecce abili nel dribbling. Ma per caratteristiche è un terzino abituato più a difendere che ad attaccare: alto 1 metro e 93, ha giocato anche da braccetto sinistro nella difesa a 3. Con un maestro della difesa come Allegri, che nei suoi anni in bianconero ha lanciato tanti giovani, gli si può dare fiducia. Può rivelarsi una sorpresa anche in fase offensiva, con un piede educato pronto a mettere cross interessanti per i compagni. Dunque per chi lo ha in rosa, il consiglio è di metterlo approfittando del grande stato di forma dei rossoneri, a meno che non si abbiano in rosa altri difensori con partite sulla carta più agevoli.