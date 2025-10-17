Da Rabiot a Pulisic: quante assenze al Fanta nella 7a giornata

Terminata la pausa per le nazionali, la Serie A torna nel vivo con diverse sfide di cartello: l'Inter fa visita alla capolista Roma, la Juventus cerca riscatto a Como, l'Atalanta ospita una Lazio discontinua mentre il Milan se la vedrà in casa contro una Fiorentina in crisi. La sosta è stata maledetta per i rossoneri, alle prese con gli infortuni di Pulisic, Estupinan, Rabiot e Saelemaekers. Non sorridono neanche Juventus e Lazio, che perdono per parecchio tempo rispettivamente Bremer e Castellanos, mentre in casa Fiorentina si valutano le condizioni di Kean. Infortuni che tengono in apprensione i fantallenatori, sempre attenti a ciò che succede durante la sosta nazionali. Di seguito tutti gli indisponibili nella 7a giornata.