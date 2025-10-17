Da Rabiot a Pulisic: quante assenze al Fanta nella 7a giornata

Terminata la pausa per le nazionali, la Serie A torna nel vivo con diverse sfide di cartello: l'Inter fa visita alla capolista Roma, la Juventus cerca riscatto a Como, l'Atalanta ospita una Lazio discontinua mentre il Milan se la vedrà in casa contro una Fiorentina in crisi. La sosta è stata maledetta per i rossoneri, alle prese con gli infortuni di Pulisic, Estupinan, Rabiot e Saelemaekers. Non sorridono neanche Juventus e Lazio, che perdono per parecchio tempo rispettivamente Bremer e Castellanos, mentre in casa Fiorentina si valutano le condizioni di Kean. Infortuni che tengono in apprensione i fantallenatori, sempre attenti a ciò che succede durante la sosta nazionali. Di seguito tutti gli indisponibili nella 7a giornata.
Lecce-Sassuolo (sabato 18 ottobre ore 15)
LECCE
Jean (lesione al crociato e al collaterale), Perez (lesione alla coscia), Marchwinski (rottura di crociato e menisco). Quest'ultimo è il più vicino al rientro, previsto per l'8a giornata.
SASSUOLO
Y. Paz (lesione muscolare al polpaccio), Pieragnolo (lesione al crociato), Boloca, Muharemovic. Quest'ultimo è il più vicino al rientro, previsto per l'8a giornata.
Pisa-Hellas Verona (sabato 18 ottobre ore 15)
PISA
Stengs (problema muscolare agli adduttori), Esteves (lesione d'alto grado all'adduttore), Aebischer (lesione muscolare all'adduttore), Denoon (problema muscolare). Quest'ultimo è in dubbio per la 7a giornata. Touré è squalificato (1 giornata).
HELLAS VERONA
Suslov (rottura del crociato), Al Musrati (lesione muscolare all'adduttore). Quest'ultimo è in dubbio per la 7a giornata.
Torino-Napoli (sabato 18 ottobre ore 18)
TORINO
Schuurs (problema al ginocchio), Aboukhlal (risentimento muscolare ai flessori), Anjorin (fascite plantare), Ismajli (distrazione muscolare alla coscia). Gli ultimi tre sono i più vicini al rientro, previsto per l'8a giornata.
NAPOLI
Lukaku (lesione al retto femorale), Lobotka (lesione all'adduttore), Contini (frattura del terzo metacarpo), Rrahmani (problemi muscolari), Buongiorno (lesione di basso grado all'adduttore), Politano (lesione al gluteo). Gli ultimi tre possono rientrare tra i convocati in questa giornata.
Roma-Inter (sabato 18 ottobre ore 20:45)
ROMA
Angelino (bronchite asmatica), Bailey (lesione al retto femorale). Entrambi dovrebbero rivedersi nel prossimo turno.
INTER
Di Gennaro (frattura sllo scafoide del polso), Darmian (risentimento muscolare al soleo), Thuram (risentimento muscolare al bicipite femorale). Quest'ultimo è il più vicino al rientro, previsto per l'8a giornata.
Como-Juventus (domenica 19 ottobre ore 12:30)
COMO
Dossena (lesione del crociato), Diao (frattura del quinto metatarso), Sergi Roberto (lesione al retto femorale), Addai (lesione al bicipite femorale), Van Der Brempt (lesione al retto femorale), Kuhn (problema fisico). Gli ultimi due possono rientrare tra i convocati. Jesus Rodriguez è squalificato (altre 2 giornate).
JUVENTUS
Pinsoglio (lesione al gemello mediale), Bremer (lesione del menisco mediale), Cabal (lesione del bicipite femorale), Miretti (lesione muscolare alla coscia). Quest'ultimo è il più vicino al rientro, previsto per l'8a giornata.
Cagliari-Bologna (domenica 19 ottobre ore 15)
CAGLIARI
Belotti (lesione del crociato), Rog (problemi muscolari), Radunovic (problema muscolare al polpaccio), Di Pardo (affaticamento al polpaccio), Mina (distrazione al soleo). Quest'ultimo può essere convocato in questa giornata.
BOLOGNA
Immobile (lesione al retto femorale). Possibile rientro al prossimo turno.
Genoa-Parma (domenica 19 ottobre ore 15)
GENOA
Messias (fastidio all'adduttore), Stanciu (distrazione al bicipite femorale). Entrambi possono rientrare al prossimo turno.
PARMA
Frigan (rottura del corciato), Ondrejka (frattura del perone), Valeri (lesione alla caviglia), Hernani (problemi alla caviglia), Valenti (lesione al retto femorale). Gli ultimi due possono essere convocati in questa giornata.
Atalanta-Lazio (domenica 19 ottobre ore 18)
ATALANTA
Bakker e Kolasinac (rottura del crociato), Bellanova (risentimento all'adduttore), Kossounou (risentimento al flessore). Gli ultimi due possono rientrare al prossimo turno.
LAZIO
Dele-Bashiru (lesione al flessore e fuori lista), Castellanos (lesione al retto femorale), Rovella (pubalgia), Luca Pellegrini (trauma al ginocchio), Zaccagni (lesione agli adduttori). Gli ultimi due viaggiano verso la convocazione in questa giornata.
Milan-Fiorentina (domenica 19 ottobre ore 20:45)
MILAN
Jashari (frattura composta del perone), Rabiot (lesione del soleo), Pulisic (lesione al bicipite femorale), Estupinan (distorsione alla caviglia), Saelemaekers (affaticamento al flessore). Gli ultimi due possono essere convocati in questa giornata.
FIORENTINA
Lamptey (lacerazione del crociato), Pongracic (trauma contusivo/distorsivo), Kean (distorsione alla caviglia). Gli ultimi due sono in dubbio per questa giornata.
Cremonese-Udinese (lunedì 20 ottobre ore 20:45)
CREMONESE
Collocolo (lesione al retto femorale), Audero e Terracciano (fastidio muscolare, entrambi in dubbio).
UDINESE
Kristensen (lesione al bicipite femorale).
