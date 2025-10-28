Tuttosport.com

Davis, il bomber dell'Udinese sfida la Juve: lo schieri al Fanta?

L'inglese, in gol la scorsa giornata contro il Lecce, guiderà l'attacco dei friulani all'Allianz Stadium
3 min
FANTACUPDavisUdinese
Davis, il bomber dell'Udinese sfida la Juve: lo schieri al Fanta?© Getty Images

Dopo due pareggi e una vittoria nelle ultime tre partite, l'Udinese si prepara alla delicata trasferta contro la Juventus, reduce da giorni ad alta tensione caratterizzati dall'esonero di Tudor e i contatti per il sostituto, con Spalletti in pole position. Aldilà della scelta per la panchina, è bene spostare la lente d'ingrandimento anche sulle questioni di campo, con una Juve che dovrà rinunciare a Bremer. In chiave Fanta dunque non è una cattiva idea puntare sui giocatori offensivi dell'Udinese, che possono approfittare dell'assenza del miglior difensore della Juve. In particolare è da monitorare con attenzione Keinan Davis, miglior marcatore della squadra con 3 gol, a cui si aggiunge un assist vincente.

La gestione al Fanta

Davis sta raccogliendo alla grande l'eredità di Lucca, ceduto al Napoli e oltre la doppia cifra l'anno scorso. Anche lui è un attaccante fisico, ma a differenza di Lucca è mancino, ha una buona tecnica e per caratteristiche è in grado anche di giocare sull'esterno o da seconda punta, dialogando quindi meglio con i compagni. Potrebbe marcarlo Rugani, schierato da Tudor nelle ultime partite e magari riproposto anche da Brambilla, tecnico della Next Gen che domani guiderà la Vecchia Signora, anche se al momento è un azzardo ipotizzare l'11 titolare dei bianconeri. Rugani non se l'è cavata male, ma non è Bremer, per cui potrà soffrire la fisicità e il senso del gol dell'attaccante inglese. Aldilà della difficoltà della partita, come dichiarato da Runjaic in conferenza, il consiglio è di schierare Davis contro la Juventus. Reduce dal gol al Lecce la scorsa giornata, con 6,38 di media voto e 7,5 di fantamedia potrà ripetersi anche allo Stadium, sfruttando il periodo di crisi della Juve e lo stato di forma dei friulani, che non hanno niente da perdere e giocheranno senza pressioni.

