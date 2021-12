Pedri, destino Torino: dalla Juve al Golden Boy

L'escalation

Quella sera il Barça superò i bianconeri per due gol a zero. Una vittoria che, ai fini della classifica, si rivelò inutile perché la squadra allora diretta da Andrea Pirlo riuscì comunque a riacciuffare il primo posto del girone battendo, qualche settimana più tardi, i blaugrana al Camp Nou per tre reti a zero. Poco male: una stella era nata e la verità è che anche chi aveva creduto in lui sin dal primo momento non avrebbe mai potuto immaginare di assistere a quello che sarebbe, poi, accaduto nei mesi successivi. Oltre a diventare, infatti, una delle pedine insostituibili negli schemi di Koeman, il canterano del Las Palmas è riuscito a convincere il ct della nazionale spagnola, Luis Enrique, a consegnargli una maglia da titolare. E se la sua progressione con la camiseta blaugrana è stata inarrestabile ma costante nel tempo, l’impatto sulla Roja è stato devastante.

Subito in nazionale

Altro che gavetta, líder máximo sin dal primo minuto. Prova ne sia la doppia soddisfazione personale che Pedri si è tolto alla fine dell'Europeo itinerante della scorsa estate quando, oltre a conquistare il premio di miglior giovane della competizione, è stato inserito nell'undici ideale del torneo.

Che classe

Il grande merito di Pedri è stato quello di essere riuscito ad accaparrarsi i riflettori pur non giocando in squadre vincenti e senza nemmeno essere un goleador: appena quattro reti e sei assist nei 73 incontri disputati la scorsa stagione. Il suo calcio, però, non ha bisogno di numeri altisonanti per imporsi. La sua caratteristica principale, infatti, è quella di rendere migliori i propri compagni di squadra. È davvero molto raro vedergli sbagliare un passaggio o nascondersi quando ad avere la palla è uno dei suoi. In fase di possesso, Pedri ha una soluzione a tutti i problemi, ma anche quando si tratta di rincorrere gli avversari il fantasista spagnolo non leva mai la gamba né lesina energie. L’ex Las Palmas ha fatto in tempo a giocare con Lionel Messi per una stagione, prima del trasferimento dell’argentino sotto la Tour Eiffel (Psg), e con il numero dieci ha conquistato la Coppa del Re.

Maratoneta

L'unico errore della sua splendida stagione d'esordio nel calcio che conta - sebbene con il senno di poi sia facile a dirsi - è stato quello di esigere troppo dal proprio corpo: «Amo troppo il calcio per dire di no alle Olimpiadi». E così, dopo aver imposto il proprio stile al Barça e alla Roja, Pedri è stato arruolato dalla Rojita con la missione di riportare in patria un oro olimpico che, in Spagna, manca dai Giochi celebrati nel 1992 a Barcellona. Missione quasi compiuta: soltanto il Brasile super favorito del capitano Dani Alves, suo nuovo compagno di squadra al Barça, è riuscito a impedirglielo dopo una battaglia finale durata 120 minuti. A Yokohama il campioncino blaugrana ha disputato la settantatreesima e ultima partita della propria lunghissima stagione: una in più di Bruno Fernandes, l'altro maratoneta della campagna 2020-2021, con la differenza che il crack del Manchester United ha otto anni in più di lui. Non è un caso, infatti, che un motore che in condizioni normali dovrebbe essere considerato ancora in rodaggio abbia finito per surriscaldarsi, costringendo la sua esile carrozzeria a prendere la via dei box.

Ai box

Un pit stop iniziato contro il Bayern Monaco, lo scorso 14 settembre, a causa di un infortunio muscolare al quadricipite della gamba sinistra che non è ancora stato smaltito per via della maledetta fretta che lo ha riportato in campo appena 15 giorni più tardi, a Lisbona contro il Benfica. Da allora non ha più rimesso piede su un terreno di gioco e, quasi sicuramente, il suo 2021 - un anno che non dimenticherà mai - è già finito.

2021 d'oro

Nel frattempo, però, oltre ad aggiudicarsi lo storico premio di Tuttosport al miglior Under 21, che lo riporterà a Torino il 13 dicembre per la premiazione alla Nuvola Lavazza, la spettacolare esplosione di Pedri è stata confermata anche da France Football che lo ha inserito al ventiquattresimo posto della classifica del suo Pallone d’Oro, primo fra i calciatori spagnoli. E la sensazione è che siamo soltanto all’inizio.