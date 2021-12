Golden Boy 2021, esempio Granovskaia: un salto nel futuro

C'è chi diche che è "tosta" [...] C’è chi sostiene che Marina Granovskaia sia uno dei dirigenti migliori al mondo e lo sia da anni [...] Parliamoci chiaro, il mondo del pallone è indietro nella parità di genere [...] Marina Granovskaia, amministratrice delegata del Chelsea, rappresenta una delle eccezioni del calcio europeo. Ma è un’eccezione che consente un passo avanti per le donne del calcio [...] Nel 2018 la rivista Times l’ha definita come “la donna più potente del calcio” [...]

Un grande salto nel futuro

Il Best European Manager (inteso come ruolo dirigenziale) che riceve da Tuttosport nel quadro del Golden Boy è l’ultima e definitiva dimostrazione di come Granovskaia abbia fatto compiere un salto nel futuro di dieci anni alle donne del calcio [...] Non è un premio di convenienza o una strizzata d’occhio al politicamente corretto, ma il riconoscimento di un valore concreto e assoluto [...]

