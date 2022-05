Golden Boy 2022, conto alla rovescia per la lista dei 100 nomi che cambiano il calcio

TORINO- Tutti a caccia dell’eredità di Pedri, il Golden Boy 2021. Il 19enne genietto del Barcellona, incoronato miglior Under 21 d’Europa lo scorso dicembre durante la Golden Night organizzata da Tuttosport alla Nuvola Lavazza di Torino, sarebbe in età per tentare il bis quest’anno (concorrono i 2002 e quelli più giovani), ma per consuetudine la nostra preclara giuria internazionale, composta da 40 giornalisti delle più prestigiose testate del continente, ogni anno sceglie un Re diverso.

La corsa sta per iniziare e quella 2022 sarà una edizione speciale: la 20esima del premio ideato da Tuttosport nel 2003 grazie all’intuizione del nostro collega Massimo Franchi. Basta l’albo d’oro per capire la portata del Golden Boy, nel tempo diventato il premio più ambito dagli Under 21 protagonisti in Europa. Già, perché se Rafael Van der Vaart è stato il primo vincitore (nel 2003, ai tempi dell’Ajax), anno dopo anno sono stati incoronati, tra gli altri, stelle del calibro di Messi, Agüero Rooney, Fabregas, Gotze, Pogba, Sterling, Mbappé, De Ligt, Joao Felix, Haaland e appunto Pedri, il campione in carica.