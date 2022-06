Sanches, Pogba, De Ligt: li manda tutti il Golden Boy

Il Golden Boy di Tuttosport : ecco il denominatore comune fra l'approdo al Milan di Renato Júnior Luz Sanches , 24 anni (Lille consenziente) e il ritorno di Pogba alla Juve, nelle cui fila Matthijs de Ligt gioca dal 2019. Sanches ha vinto sei anni fa, quando divenne campione d'Europa con il Portogallo, lo storico premio che, dal 2003, ogni anno Tuttosport assegna al miglior Under 21 militante in un torneo continentale. Pogba se l'è aggiudicato nel 2013; cinque anni prima di de Ligt. Le cui basi del trasferimento a Torino furono gettate galeotto proprio il Golden Boy.

Agnelli e van der Sar

Il 17 dicembre 2018, alle Ogr del capoluogo piemontese, l'allora capitano dell'Ajax ricevette il Golden Boy, sotto gli occhi della fidanzata AnneKee Molenaar, dei genitori e dei nonni, volati con lui da Amsterdam insieme con l'indimenticabile Mino Raiola. Il 18 dicembre 2018, in un grande albergo torinese, Andrea Agnelli e il direttore generale dell'Ajax, Edwin van der Sar chiusero l'accordo per de Ligt alla Juve: 90 milioni ai Lancieri, cinque anni di contratto per il giocatore, oggi il più pagato dell'organico bianconero, oscillando i suoi emolumenti attorno ai 12 milioni di euro.

Messi, Haaland e Pedri

L'albo d'oro del Golden Boy è decisamente illuminante. Giudicate voi: Van der Vaart, Rooney, Messi ,Fabregas, Aguero, Anderson, Pato, Balotelli, Goetze, Isco, Pogba, Sterling, Martial, Sanches, Mbappé, de Ligt, Joao Felix, Haaland, Pedri. Il 15 giugno scatterà la grande corsa al trofeo 2022, il ventesimo di una storica serie. Partiranno in cento, entro metà ottobre resteranno in dieci, alla fine ne arriverà solo uno. A decidere sarà la giuria internazionale (40 giornalisti in rappresentanza di 22 nazioni europee; votano anche i direttori dei tre quotidiani sportivi italiani e i direttori dello sport delle cinque reti tricolori più importanti: Rai, Mediaset, Sky, La7 e Dazn). Si annuncia un'edizione straordinaria. Garantisce Massimo Franchi, che nel 2003 ebbe la geniale intuizione del Golden Boy. Basta la parola.