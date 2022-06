Golden Boy 2022, boom di voti sul sito: più di mezzo milione

TORINO - Aspettando ottobre e il voto della giuria dei giornalisti internazionali, continua il boom su www.tuttosport.com. In meno di una settimana dalla pubblicazione dei 100 candidati (15 giugno) al Golden Boy 2022, i voti espressi sul nostro sito hanno superato abbondantemente il mezzo milione. Un inizio pazzesco in vista della corsa all’eredità di Pedri, il Golden Boy in carica (2021). L’elenco sarà ridotto mensilmente di venti unità sino a giungere alla “shortlist” di metà ottobre: a quel punto scenderà in campo la nostra autorevole giuria internazionale (40 giornalisti, in rappresentanza di 22 nazioni europee, fra i quali i direttori dei tre quotidiani sportivi italiani) cui spetterà il compito di votare il vincitore scegliendo fra i 20 “superstiti”.